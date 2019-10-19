كوكا: بكيت عندما استبعدت من المونديال.. وهكذا تحدثت مع كوبر

أكد أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا، أنه بكى عندما استبعاده الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر من قائمة الفراعنة في كأس العالم 2018 في روسيا.

قال كوكا في تصريحات على قناة صدى البلد: "لم أتخيل للحظة أني سأكون خارج القائمة، كوبر اجتمع معنا وأعلن قائمة المستبعدين، كنت الاسم الأخير، وجدته يتريث قليلًا ثم ينطق اسمي، لم أكن أصدق ما سمعته ولا أستوعب ما

يحدث".وواصل: "كوبر طلب أن يجتمع باللاعبين المستبعدين، تحدث معنا لكني لم أكن موجودًا فلم أركز في أي شئ قاله، جلست بعد ذلك في غرفة خلع الملابس وبكيت".وتابع: "شريف إكرامي وأحمد حجازي تحدثا معي وطلبا مني الهدوء وأكدا لي علمهما بأني مظلوم، وطلبوا مني عدم الندم على ما حدث ومحاولة الوصول لشئ أفضل".وأضاف: "نزلت من فندق الإقامة وسرت وحيدًا لا أعرف إلى أين أتجه، كانت صدمة قوية جدًا، وقلت لنفسي لن أغادر مصر إلا بعدما أتحدث مع كوبر، كانت أول مرة أتحدث فيها مع مدرب لأطلب منه معرفة سبب استبعادي أو عدم مشاركتي".وأوضح: "قلت لكوبر إني معه لمدة 3 سنوات في المنتخب لم افتعل ازمة مطلقًا، وأحرص على الالتزام بتعليماتك، فلماذا فعلت معي ذلك ؟".وأتم: "كل ما قاله كوبر أنه يتأسف لي عن ما حدث، ولم يقل أي شئ آخر، وقتها صافحت زملائي والجهاز الفني وتمنيت لهم التوفيق".