كوكا: عبد الستار صبري محبوب جدًا في البرتغال

أكد أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، أن عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، يحظى بشعبية كبيرة في البرتغال.
وقال كوكا في تصريحات على قناة صدى البلد: "معظم الجماهير عندما قابلتني في
وواصل أن عبد الستار يحظى بشعبية كبيرة خاصة وأنه كان يلعب في بنفيكا البرتغالي، حيث إن هذا الفريق في البرتغال مثل الأهلي والزمالك في مصر.
ولفت إلى أن الجماهير أيضًا كانت تسأله عن مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق خاصة وأنه احترف لفترة في الدوري البرتغالي.
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