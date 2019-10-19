مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر

حرصا من بوابة "الوفد" على تقديم خدمة بث مباشر متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لـ مباراة برشلونة و ايبار ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني، ومرفق في هذا الخبر رابط بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار يمكنكم

من خلال مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الليغا عبر الإنترنت أون لاين بدون تقطيع.

يخوض فريق برشلونة مباراة أمام نظيره إيبار، في مساء اليوم، السبت 19 أكتوبر 2019 ، وذلك في

تمام الواحدة ظهرا، على الملعب البلدي إبوروا ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 16 نقطة، خلف غرناطه الثاني برصيد 17 نقطة وريال مدريد المتصدر بـ18 نقطة ، بينما يحتل فريق ايبار المركز الرباع عشر برصيد 9 نقاط فقط.