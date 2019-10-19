براعم المقاولون تكتسح حلوان العام بسداسية فى دورى براعم منطقة القاهرة

اكتسح فريق براعم المقاولون مواليد لـ 2007 فريق حلوان العام نظيفة فى اطار دورى سوبر مهرجان براعم منطقة القاهرة والتى تقام على ملاعب المقاولون بالجبل الأخضر. أحرز أهداف المقاولون محمد محمود عبد المنعم ، مصطفي وائل طاطا هدفين ومازن محمود واحمد خالد فكري، ويوسف صابر ، عبد الرحمن رزق.

يقود جهاز فنى للمقاولون سامح يوسف مدير فنى ومصطفى مارين مدرب ومحمد شحاته مدرب حراس مرمى واحمد منير علاج طبيعى مشرفى البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة. المنعم ، مصطفي وائل طاطا هدفين ومازن محمود واحمد خالد فكري، ويوسف صابر ، عبد الرحمن رزق.يقود جهاز فنى للمقاولون سامح يوسف مدير فنى ومصطفى مارين مدرب ومحمد شحاته مدرب حراس مرمى واحمد منير علاج طبيعى مشرفى البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.

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