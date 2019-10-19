رياضة | ريال مدريد يحط الرحال في مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحط الرحال في مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة فريق ريال مدريد إلى مدينة ماريوكا الاسبانية استعدادا لمواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة التاسعة لليجا.

ونشر الحساب الرسمي لفريق العاصمة، فيديو الوصول له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا عليه : "نحن نذهب إلى مايوركا".

ويدخل الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لقاء مايوركا وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل ريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد سبع نقاط.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم عدد كبير من الأشماء أبرزها ناتشو، داني كارفاخال، أسينسيو، لوكا مودريتش، توني كروس، جاريث بيل، فاسكيز بسبب الاصابة، فيما تم إستبعاد هازارد بسبب رغبته في الاحتفال بقدوم مولوده الرابع.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.