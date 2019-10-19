رياضة | 8 نجوم يغيبون عن ريال مدريد ضد مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 نجوم يغيبون عن ريال مدريد ضد مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني. ويغيب عن قائمة ريال مدريد ضد مايوركا ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز وداني كارفاخال ولوكا مودريتش وتوني كروس وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وإيدين هازارد لأسباب فنية. قائمة ريال مدريد أمام مايوركا حراسة المرمى: كورتوا - آريولا - ألتوب Advertisements خط الدفاع: ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - أودريوزولا- ميندي خط الوسط: كاسيميرو - فالفيردي - خاميس - إيسكو خط الهجوم: بنزيما - يوفيتش - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور - رودريجو. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

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