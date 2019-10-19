رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون.. الخبرة تسيطر على عقل ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون.. الخبرة تسيطر على عقل ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض نادي الزمالك بقيادة مدربه ميتشو اختبارا قويا أمام فريق المقاولون العرب اليوم السبت 19 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ونجح المارد الأبيض في حصد 7 نقاط من ثلاث مباريات خاضها في الدوري المصري حتى الآن بعدما تعادل أمام فريق اف سي مصر بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الماضية، وجمع المقاولون نفس رصيد الزمالك أيضاً في المركز الثالث بالتقاسم مع القلعة البيضاء.
واستقر ميتشو بشكل كبير على التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها في مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب اليوم.
التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب:
في حراسة المرمى: محمد عواد.
في خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمود حمدى الونش - محمد عبدالشافى.
في خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أشرف بنشرقى - يوسف أوباما - محمد أوناجم.
في خط الهجوم: مصطفى محمد.