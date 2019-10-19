رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون.. الخبرة تسيطر على عقل ميتشو

يخوض نادي الزمالك بقيادة مدربه ميتشو اختبارا قويا أمام فريق المقاولون العرب اليوم السبت 19 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح المارد الأبيض في حصد 7 نقاط من ثلاث مباريات خاضها في الدوري المصري حتى الآن بعدما تعادل أمام فريق اف سي مصر بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الماضية، وجمع المقاولون نفس رصيد الزمالك أيضاً في المركز الثالث بالتقاسم مع القلعة البيضاء.