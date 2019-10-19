رياضة | عمرو الجنايني يعثر على حل لأزمة الأهلي والزمالك في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني يعثر على حل لأزمة الأهلي والزمالك في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر اتحاد الكرة على حل لأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي اشتعلت بتهديد القلعة الحمراء بعدم خوض أي مباريات في الدوري إلا بعد مواجهة القلعة البيضاء.

وتدرس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني إقامة مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك فى حالة فوز الفريق الأبيض على جينيراسيون فوت السنغال في دوري أبطال إفريقيا 24 أكتوبر الجاري

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وتنوي اللجنة الخماسية في هذه الحالبة بمطالبة الأهلي بالتراجع عن قراره السابق وخوض مباراة الجونة في موعدها المحدد.