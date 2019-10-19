رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل ملعب سلهرست بارك معقل كريستال بالاس مباراة قوية بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي تحت قيادة الحكم أنتوني تايلور.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالبريمير ليج

يستضيف كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتى علي ملعب سلهورست بارك في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتى وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يستضيف كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتى علي ملعب سلهرست بارك في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sport HD 2 والتى تنقل جميع مباريات البطولات الأوروبية الكبري.

ويسعي مانشستر سيتى والذي يقوده المدير الفنى الإسبانى بيب جوارديولا للفوز خلال اللقاء للعودة لمسار الفوز من جديد بعد الخسارة خلال اللقاء الماضي أمام وولفرهامبتون بثنائية ضمن مباريات الجولة الثامنة.

ويحتل السيتي المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن فريق ليفربول المتصدر برصيد 24 نقطة بعد الفوز خلال الثمان جولات الماضية، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس برصيد 14 نقطة.