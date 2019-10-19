رياضة | كلوب يحرج جوارديولا بتصريحات "خانة اليك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحرج جوارديولا بتصريحات "خانة اليك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرج يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لغضبه من جدول المباريات في شهر ديسمبر خلال فترة أعياد الميلاد "الكريسماس".

وقال كلوب لصحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "لدينا عدد مباريات أكثر من مانشستر سيتي في شهر ديسمبر فكيف يكون هذا الازدحام ميزة لنا.. نحن مضطرون للذهاب إلى قطر من أجل المشاركة كأس العالم للأندية".

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وتابع كلوب: "أتفق مع مانشستر سيتي لأنه من غير المقبل لعب مباراتين في أقل من 46 ساعة فقط فهذا إرهاق كبير للاعبين".

وتابع كلوب: "تعرضنا لنفس الموقف في عام 2016 وبعد 3 سنوات يتكرر الأمر مع مانشستر سيتي ولا يتغير أي شيء هناك مبررات تتمثل في أن شركات التلفزيون تدفع الكثير من المال".