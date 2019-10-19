رياضة | استبعاد هازارد.. مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد هازارد.. مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائنة فريقه لمواجهة مضيفه ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الجملة مفاجآت مدوية حيث استبعد زيدان البلجيكي إيدين هازارد بعدما رزق بطفل صباح اليوم السبت، كما استبعد كارفخال، وكلا من ناتشو وأسينسيو وكروس وبيل وفاسكيز ومودريتش بسبب الإصابة.

كما شهدت قائمة ريال مدريد عودة ميندي بعد التعافي من الإصابة، وردوريغو.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

Advertisements

حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - مارسيلو - أودريوزولا - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - يوفيتش - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور - رودريغو.