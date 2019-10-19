رياضة | 6 مباريات ساخنة في الجولة الأولى لأندية القاهرة والقناة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات ساخنة في الجولة الأولى لأندية القاهرة والقناة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق يوم الإثنين القادم، مباريات المجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، للموسم الجديد 2019-2020 بإقامة 6 مواجهات ساخنة ومرتقبة في الثالثة عصراً.

وتضم تلك المجموعة أندية القاهرة والقناة، وهم : الترسانة، النصر، كوكاكولا، سيراميكا، جمهورية شبين، الزرقا، القناة، منتخب السويس، الداخلية، بتروجت، نجوم المستقبل، المريخ.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مواجهات الجولة الأولى :

(1) - سيراميكا كليوباترا مع الداخلية



يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا وصيف المجموعة الموسم الماضي بقيادة هيثم شعبان نظيرة فريق الداخلية الهابط من الدوري الممتاز بقيادة ضياء عبد الصمد في مواجهة قوية في المباراة التي ستجمع الفريقين على استاد المقاولون العرب٠

يقود سيراميكا كليوباترا جهاز فني يضم هيثم شعبان مدير فني، ومحمد يسرى مدرب عام، ومعتز البطاوي مشرف عام على الكورة، ومحمود معاذ مدرب، وعمرو أبو الحسن مدرب مساعد، ومصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى،

ولويز اندرى برزيلى الجنسية مخطط أحمال، وفريد رضوان طيب، ومحمد الشافعي أخصائي علاج طبيعي، وعمرو عبد الرؤوف ومحمد عبد السلام مدلكان، وخالد الجرجاوي إداري، وأحمد الكيلاني مدير إدارى ٠

ويقود فريق الداخلية جهاز فني يضم ضياء عبد الصمد مدير فني، لواء عثمان دسوقي مشرف عام على الفريق، ومجدى مسعد مدرب عام، وأحمد أبو السعود مدرب حراس مرمى، وحسام عبد الجواد مدرب، ومحمود شكري إداري ٠

(2) - القناة مع النجوم



يستضيف فريق القناة بقيادة حمزه الجمل في مباراة من العيار الثقيل نظيرة فريق النجوم الهابط من الدوري الممتاز بقيادة رمضان السيد على استاد القناة القديم.

يقود فريق القناة جهاز فني يضم حمزة الجمل مدير فني، ومحمد حمص مدرب عام، وإبراهيم عبد الرحمن ايكا مدرب، ومحمد نسيم مدرب حراس مرمى، ومحمد صادق مدير إدارى، وبدر كشك إداري، ومحمود أمين طيب، أحمد سيد اخصائي علاج طبيعي، وحسام السيد تأهيل .

ويقود فريق النجوم جهاز فني يضم رمضان السيد مدير فني، وائل القباني، مدرب عام، ومحمد رمضان مدرب، وأحمد أبو مسلم مدرب حراس مرمى، وليد أحمد طيب،.

(3) - بتروجت مع جمهورية شبين



يواجة فريق بتروجت الهابط من الدوري الممتاز بقيادة محمد عودة نظيرة فريق جمهورية شبين بقيادة محمد الرشيدي في المباراة التي ستجمع الفريقين على استاد السويس الجديد ٠

يقود بتروجت جهاز فني يضم محمد عودة مدير فني، وأحمد سعيد مدرب عام، وطلعت محرم مدرب، ومحمد يونس مدرب حراس مرمى، وعمرو حسن مدير شؤون اللاعبين، وعماد بدرة مدير إداري، وحازم صبحى إداري، وصلاح عويس إداري ٠

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ويقود جمهورية شبين جهاز فني يضم محمد الرشيدي مدير فني، وعلى سالم مدرب عام،وعدلى محجوب مدرب حراس مرمى، وياسر سعفان مدير إداري،

وميمى جمعة وسامح بركات إداريين، ومحمد حما وأحمد عباس إصابات ملاعب وعلاج طبيعي٠

(4) - الترسانة مع منتخب السويس



يلعب فريق الترسانة بقيادة علاء ميهوب مع نظيرة فريق منتخب السويس بقيادة محمد صلاح في المواجهة القوية التي ستجمع الفريقين على استاد نادي الترسانة ٠

يقود فريق الترسانة جهاز فني يضم علاء ميهوب مدير فني، وكريم حسن شحاتة مدير كرة، ومؤمن عبد الغفار مدرب عام، ووائل الجميل مدرب، وعصام محمود مدرب حراس مرمى، وأحمد صلاح إداري ٠

ويقود منتخب السويس جهاز فني يضم محمد صلاح مدير فني، وسعيد عبد العزيز مدرب عام، وهيثم عبدة مدرب، وعبد الشافي إبراهيم مدرب حراس مرمى، وفريد شوقي مدير إداري، وأحمد عمر إداري، وجمعة أنور طيب، ومحمد شفيق ومحمد عبد الستار مدلكان ٠

(5) - كوكا كولا مع النصر



يحل فريق النصر بقيادة سيد عيد ضيفاً ثقيلاً على فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية ٠

يقود فريق كوكا كولا جهاز فني يضم ممدوح عبد الحى مدير فني، ونبيل إبراهيم مدير كورة، وهيثم ابراهيم مدرب عام، وسيد عبد القادر مدرب أحمال، ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمى، وأحمد حنفي أخصائي علاج طبيعي، وأيمن عبد القادر مدير إداري ٠

ويقود فريق النصر جهاز فني يضم السيد عيد مدير فني، وعمرو عبد الحق مشرف عام على الكورة، وعبد العاطي السيد مدرب عام، ونافع السعيد مدرب مساعد، وهاشم الدسوقي مدرب حراس مرمى، ومحمد رفعت طيب، ومحمد مصطفى أخصائي علاج طبيعي، ومدحت محمد اداري٠

(6) - الزرقا مع المريخ



يخوض فريق الزرقا بقيادة سمير موسى رئيس النادي مباراة مهمة مع فريق المريخ بقيادة أشرف خضر في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب رأس البر.

ويقود الزرقا جهاز فني يضم : سمير موسى مدير فني، وسعيد طنطاوي مدرب عام، ومحمد التعاوى مدرب، والسيد عبد العزيز مدرب حراس مرمى، ومحمد أبو سعد مخطط أحمال، وشريف سرحان علاج طبيعي، وأحمد عبد الباقي مدير إداري، وإبراهيم الشيحه مدير كورة، وأيمن نعناع إداري.

ويقود فريق المريخ جهاز فني يضم أشرف خضر مدير فني، ولاء حسن مدرب عام، ووائل حسن مدرب، وسامح جمال، وأحمد فوزي مدربين، وياسر سليمان مدرب حراس مرمى، ومعتز صلاح طيب، وطارق شلبى ومؤمن غريب تأهيل وعلاج طبيعي، ومحمد إبراهيم بوكشا مدير إداري، وأسامة السيد مدير شؤون اللاعبين.