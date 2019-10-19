رياضة | أول الراحلين عن الأهلي في عهد رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول الراحلين عن الأهلي في عهد رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عرض خليجي للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

ولم يشارك اللاعب مع الأهلي في أي مباراة هذا الموسم، حيث فضل المدرب السويسري رينيه فايلر الثنائي علي معلول ومحمود وحيد عليه للمشاركة في المباريات.

وطلب حسين السيد من وكيله بالحث عن عرض خليجي للرحيل عن الأهلي في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر.