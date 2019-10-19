رياضة | الحمام يواجه المنصورة في انطلاقة المجموعة الثالثة للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يواجه المنصورة في انطلاقة المجموعة الثالثة للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لنادي الحمام لخوض مباراة المنصورة، والمقرر لها الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل، علي ملعب مركز شباب الحمام مع في أولي مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

يدخل الفريق المطروحي المباراة وسط غياب خط دفاع الفريق الأساسي وليد إبراهيم لإيقافه من الموسم الماضي مباراة للحصول على ثلاثة إنذارات وأحمد الدماطي للإصابة .

وعمل الجهاز الفني بقيادة جهازة الفني أحمد فكري الصغير خلال الأيام الماضية علي تجهيز البدائل المناسبة لمباراة المنصورة وأطمأن بنسبة كبيرة علي درجة الإنسجام بين القدامي والصفقات الجديدة والتي وصل إليها الفريق من خلال خوض 13مباراة ودية خلال فترة الإعداد بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف، وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف، وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3، وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4، وخسر من سيراميكا 1/4، وخسر من إف سي مصر 1/2، وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3، وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1، وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر من الخلود السعودي 1/2،وفاز علي مطروح 1/4، وفاز في أخر مبارياتة علي نهضة العامرية 0/3، وفاز علي إسكندرية للبترول 1/3، وخسر من الإتحاد السكندري في أخر مبارياتة الودية 1/2.

وقام نادي الحمام بتسجيل 26 لاعبا في قائمته النهائية إستعدادا للموسم الجديد وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.