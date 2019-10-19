رياضة | الإصابات تطارد دمنهور قبل مواجهة بلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابات تطارد دمنهور قبل مواجهة بلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لنادي دمنهور أزمة كثرة الإصابات بالفريق قبل مباراة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء القادم على استاد بلدية المحلة في إفتتاح دوري القسم الثاني.

كانت الإصابة قد أبعدت الرباعي عصام عادل صانع الالعاب بسبب جرح في وجه القدم و ابراهيم حميدو صانع الالعاب ايضا بسبب تمزق في وجه القدم والمدافع اسلام غلاب للاصابة بالضامه والمهاجم محمدعبدالرحيم ميدو للاصابة بشرخ في وجه القدم ويجرى الجهاز الطبى بقيادة نشأت اباظة محاولات لتجهيز اللاعبين إلا أن مشاركتهم في لقاء بلدية المحلة أصبحت صعبة .

وقام أحمد ساري المدير الفني بعمل محاضرات معنوية لجميع اللاعبين وطلبهم بالهدوء والتركيز داخل الملعب وتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الاخضر في مباراة البلدية واستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز لنال ثقة الجميع وثقة الجماهير البحراوية التي وراء الفريق دائما من أجل تحقيق حلم الصعود إلي دوري الاضواء والشهرة.

وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 14صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، ، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمر صبحي حارس مرمي السكة الحديد، ،وزيدان إسماعيل مدافع الإعلاميين بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي، والسيد سويلم مدافع منتخب السويس.

وكان دمنهور قد خاض العديد من التجارب الودية وعددهم 15 تجربة ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق شرطة مطروح، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع الأتحادالسكندري، وسبورتنج، وأخرى مع طنطا، ونادي كوم حمادة، وأيتاي البارود ،وحوش عيسي ، ومركز شباب كوم حمادة، وغزل شبين، وسبورتنج للمرة الثانية وشرطة مطروح ، ومياه البحيرة،وطنطا،و مركز شباب رشيد.

مباريات دمنهور في الدور الأول من الموسم الجديد

- البلدية - دمنهور

- دمنهور - بيلا

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- الأوليمبي - دمنهور

- دمنهور - المالية

- الحمام - دمنهور

- دمنهور - غزل المحلة

- دكرنس - دمنهور

- دمنهور - فاركو

- دمنهور - المنصورة

- الرجاء - دمنهور