رياضة | حرب بين برشلونة وسان جيرمان على موهبة ألمانيا

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يصارع باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات كاي هافيرتز لاعب وسط فريق بايرن ليفركوزن في الميركاتو الشتوي المقبل.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموند ديبفورتيفو" الإسبانية البارسا مهتم بـاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن صاحب الـ20 عامًا. وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموند ديبفورتيفو" الإسبانية البارسا مهتم بـاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن صاحب الـ20 عامًا. وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم هو الآخر بجلب اللاعب لصفوفه وخطف الموهبة الألمانية في يناير المقبل.

أفادت تقارير صحفية في إسبانيا أن نادي برشلونة الغسباني