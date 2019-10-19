رياضة | الشاذلي: مياه البحيرة قادر على الصعود للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشاذلي: مياه البحيرة قادر على الصعود للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد الشاذلي لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لنادي مياه البحيرة، علي ثقته في قدرات لاعبيه، في تحقيق الفوز خلال المواجهات القادمة ضمن منافسات دوري القسم الثالث في ظل إمتلاك الفريق مجموعة مميزة جدا تجمع بين عناصر الخبرة والشباب في ذات الوقت.

وأضاف الشاذلي لـ"الخليج 365 الرياضي": "اللاعبون وصلوا لمرحلة عالية من التركيز نفسيا وبدنيا لخوض المواجهات ونظرهم لن يبتعد عن هدفهم طوال هذا الموسم وهو الصعود للدوري الممتاز ب".

وأردف: "المدير النفي أن فريقة وصل إلى مرحلة عالية من التناغم والتفاهم من خلال المباريات الودية، ولا يشغلنا غير المواجهات القادمة وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وحجز بطاقة التأهل والصعود مبكرا

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واختتم الشاذلي تصريحاته قائلا: "مجلس الادارة بالكامل يدعم الفريق ماديا ومعنويا واؤكد أن اللاعبين على قدر المسئولية لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز ب" والعودة بنادي مياه البحيرة إلي مكانته الطبيعية من جديد.

وكان الجهاز الفني بقيادة أحمد الشاذلي وبالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمدعقدة ومحمدصديق نائب الرئيس والمشرف العام بتدعيم صفوف الفريق قبل بدء منافسات دوري القسم الثاني ، ب19 صفقة جديدة وهم محمد دابو مدافع نادي رشيد ،و أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه، ومختار محمد ظهير أيمن نبروة، وأحمدحجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق ومحمد رفاعي 'ويا' صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة،ومحمدأبوتريكة صانع ألعاب دكرنس،ومحمد عبدالفتاح تاحا لاعب وسط الحمام،و مؤمن سمير صانع إلعاب سموحة ومحمد حميدان لاعب وسط سموحة ،وعاطف محمدظهير أيسر الزرقا وأسامة سلام حارس مرمي نادي رشيد ،ومحمد هشام صانع إلعاب مركز شباب أبوالمطامير ،ومعتز نصر مهاجم مالية كفرالزيات

وبدأ الفريق البحراوي هذا الموسم بجهاز فني جديد مكون من أحمد الشاذلي نجم الكروم والزمالك السابق كمديرًا فنيًا، ومحمدعزوز وياسرمنصور مدربين وإبراهيم النجار مدير إداري سعيد الجويلي مدرب حراس مرمي، أحمد كسبة أداري م وأحمد أمين أخصائي علاج طبيعي ومحمدصابر مدلك وعوض خلف الله ومحمدعصفورة عمال غرف ملابس