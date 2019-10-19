رياضة | بعد تهديدات مرتضى.. الكاف يتراجع في أزمة ملعب السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تهديدات مرتضى.. الكاف يتراجع في أزمة ملعب السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك في ملعب رادس.

وكشف موقع "آخر خبر أونلاين" التونسي عن الكاف لا يرغب في إقامة السوبر الإفريقي في بقطر كما تردد وإنما يسعى لعدم تكرار تجربة الموسم الماضي، بإقامة اللقاء على أرض محايدة.

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وأشار الموقع التونسي إلى أن "الكاف" سيعيد الأمور إلى نصابها لبطولة كأس السوبر الإفريقي بإقامة المباراة على ملعب الفريق الفائز بلقب دوري اطبال إفريقيا وبالتالي ستلعب في رادس لأن الترجي هو حامل لقب دوري الأبطال بينما الزمالك بطلًا للكونفيدرالية.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عدم رغبته في لعب مباراة كأس السوبر الأفريقي في دولة قطر حتى لو تعرض للعقوبات.