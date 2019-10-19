اونلاين | يلا شووت stream مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر رابط يوتيوب YALLA KORA كورة لايف ماتش اليوم برشلونة YALLA Barca

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مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر ضمن الجولة 9 من الدوري الأسباني ، نقدم لكم بث مباشر لجميع مباريات اليوم ، على ملعب «البلدي إبوروا»، ضمن منافسات بطولة الدوري الأسباني للمحترفين لكرة القدم ، تنطلق مباراة برشلونة وإيبار بالدوري الأسباني، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 بتوقيت جر ينتش ، ويمكن مشاهدة مباريات اليوم في صجيفة العين في تحديث مستمر للقاء..

من الممكن ان يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني عندما يلعب مع إيبار في وقت مبكر من يوم السبت كجزء من الجولة الثامنة. يحتل برشلونة الترتيب الثالث في اللغا الأسبانية برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين منافسه ريال مدريد . الفوز سيؤدي بهم إلى المركز الأول ، لكن يمكن لفريق ريال مدريد القفز عليهم في وقت لاحق من اليوم الذي سيواجه فيه ريال مايوركا. إيبار لبدء الموسم.

نادي برشلونة حقق فريق إرنستو فالفيردي 20 هدفًا في الدوري هذا الموسم ، لكن الـ 10 الذين تم قبولهم أمر مثير للقلق. تعرض خط الوسط لبعض الانفصال ، وقد حان الوقت لأرتورو فيدال لكسب المزيد من الدقائق لأنهم يحتاجون إلى تلك القدرة الدفاعية هناك.

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نادي إيبار الفائزون باثنين من آخر ثلاثة منهم ، خرج هذا الفريق بسرعة من الجزء السفلي من الطاولة. لا يزال على بعد نقطتين فقط من الهبوط ، كما أنهما على بعد ثلاث نقاط فقط من السابعة التي تدخل نهاية الأسبوع. تتعلق القدرة على التسجيل بهدف واحد فقط يأتي من مركز التقدم هذا الموسم حتى الآن.

حيث أن متابعي كرة القدم حول العالم على موعد مع مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار السبت 19/10/2018 في المباريات الدوري الأسباني الأسبوع التاسع ، وعبر هذا المقال سنتعرف على التفاصيل وموعد مباراة برشلونة وإيبار الدوري الأسباني 2020 فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل والأخبار.

موعد مباراة برشلونة وإيبار ، من المقرر أن تكون مباراة برشلونة وإيبار ضمن مباريات الدوري الأسباني من الأسبوع التاسع لكلا الفريقين اليوم السبت 19 أكتوبر.