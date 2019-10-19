اونلاين | أونلاين NQW: مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر Shoot SPORT المفتوحة هدف برشلونة الآن رابط ماتش برشلونة NOW

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مباراة برشلونة وأيبار تكتسي أهمية كبيرة حيث يطمح من خلالها النادي الكتالوني مواصلة الضغط على غريمه المتصدّر ريال مدريد قبل أسبوع من الكلاسيكو.

مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر

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موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأيبار هو اليوم السبت القادم 19/10/2019 في تمام الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأيبار هى beIN SPORTS HD3، حيث تبدأ التغطية في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كما بإمكانكم مشاهدة مباراة برشلونة وأيبار على الانترنت وبدون تقطيع عبر beIN CONNECT.