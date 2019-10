اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر Barca NOW يلا شوت PLUS MATCH رابط ماتش برشلونة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر Barca NOW يلا شوت PLUS MATCH رابط ماتش برشلونة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية وتحديداً الإسبانية اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2019 إلى ملعب إيبورا معقل إيبار في الواحدة ظهراً معقل إيبار لمتابعة مباراة برشلونة وإيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني * موعد المباراة والقناة الناقلة : تنطلق مباراة برشلونة وإيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والثانية ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والثالثة عصراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 3 HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر، حيث نجح برشلونة في جميع المواجهات السابقة أمام إيبار، حيث واجه برشلونة إيبار في 10 مباريات فقط، فاز برشلونة في 9 مباريات وتعادلا في مباراة واحدة بينما لم ينجح إيبار في الفوز على عملاق كتالونيا. المثير في الأمر أن التعادل الوحيد بين الفريقين كان في آخر لقاء بينهما بهدفين لكل منهما في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي في الملعب البلدي بإيبورا وهو نفس ملعب مباراة اليوم. وكان آخر فوز لبرشلونة على إيبار في الدور الأول من الموسم الماضي وانتهت بثلاثية دون رد سجلها لويس سواريز (هدفين) و ليونيل ميسي. Advertisements * القنوات الناقلة والبث المباشر : البث مباشر مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في الواحدة ظهرًا في يوم السبت عبر شبكة قناة Bein Sports 3 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد إيبار على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 3 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت. يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار على قناة Bein Sports 3 HD بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الإسباني، يلا كورة تابع ماتش برشلونة وإيبار بجودة عالية في الدوري الإسباني، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. ستقوم قناة Bein Sports 3 HD ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وإيبار عبر موقع الخليج 365 الرياضي وقناة Bein Sports 3 HD كورة أون لاين رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في بث مباشر تابع لايف ماتش KORA STAR كول كورة ماتش برشلونة وإيبار الذي يسعي للفوز في المباراة، كورة جول متابعة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر بدون تقطيع على قناة Bein Sports 3 HD في البث المباشر والحصري والمباشر. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر MATCH Bein Sports كورة لايف، يأمل برشلونة في الفوز أمام إيبار تابع لايف يوتيوب ماتش برشلونة وإيبار

