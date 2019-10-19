اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة ستار رابط ماتش برشلونةNOW اونلاين I7S

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موعد مباراة برشلونة وايبار سوف تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 1:00 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 1:00 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 0:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة برشلونة وايبار

توقيت مباراة برشلونة وايبار تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 0:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، فى تمام الساعة 0:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت قطر ، فى تمام الساعة -1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، فى تمام الساعة -1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.