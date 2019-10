اونلاين | يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة beIN NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة beIN NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي برشلونة مع ايبار في الدوري الاسباني اليوم السبت الموافق 19 اكتوبر 2019 ضمن منافسات مباريات الاسبوع التاسع في المباراة التى سوف يحل فيها فريق برشلونة ضيفا امام نادي ايبار في المباراة التى سوف تقام على ارضية الملعب البلدي إبوروا في مباراة قوية ومنتظره اليوم من عشاق برشلونة لتصدر الدوري في حالة الفوز وسوف تبدا اليوم مباراة برشلونة وايبار في تمام الساعة الثانيه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الواحده مساءا بتوقيت مصر. مباراة برشلونة وايبار اليوم Advertisements يحتل برشلونة قبل مباراة اليوم المركز الثاني في الدوري الاسباني برصيد 16 نقطة وقد خاض برشلونة 8 مباريات في الدوري هذا الموسم وقد حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباريتين وفي مباراة اليوم ياتي برشلونة خلف ريال مدريد صاحب المركز الاولي برصيد 18 نقطة ويسعي اليوم برشلونة للحصول على نتيجة الفوز وحصد الثلاث نقاط التى سوف تجعله يتصدر الدوري الاسباني وسوف يكون بنتظار مباراة ريال مدرد في نهائي اليوم. القناة الناقله لمباراة برشلونة وايبار بينما فريق ايبار مستضيف مباراة اليوم يحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط من خلال 8 مباريات وقد حقق نادي ايبار الفوز في مباريتين وخسر في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وفي مباراة اليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة سوف يسعي للحصول على نتيجة الفوز في مباراة سوف تكون صعبه عليه جدا اليوم امام برشلونة ويريد في حالة عدم الفوز الخروج بنتيجة اجابية وسوف تنقل اليوم مباراة برشلونة وايبار على قناة بي ان سبورت الثالثه.

