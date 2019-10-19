اونلاين | يلا شوت STAR NOW مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة الآن NQW

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يوفر موقع الخليج 365 الرياضي خدمه البث المباشر كوره أونلاينKORA ONLINE TV لمباريات الدوري الاسباني والدوريات العالمية LIVE بدون تقطيع وبجودة فائقة، حيث يلتقي فريق برشلونة مع نظيره إيبار ظهر اليوم السبت 19 أكتوبر لعام 2019 على أرضيه الملعب البلدي ايبورا ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الاسباني (الليجا) تابع لايف مباراة البرسا KORA GOAL.

بث مباشر كورة ستار KORA STAR مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الاسباني اليوم السبت 19 / 10 / 2019 حيث يحتل فريق البارسا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 16 نقطه بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر ويسعي لحصد الثلاث نقاط من مباراة اليوم لاقتناص الصدارة من الملكي بينما يحتل فريق ايبار المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط KORA4GOAL.

شاهد بث مباشر مباريات الليجا الاسبانية بدون تقطيع ONLINE، حيث تنطلق المواجهة المثيرة بين برشلونه و ايبار في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مدينه القاهرة والثانية ظهرا بتوقيت مدينه مكة المكرمة، والحادية عشر صباحًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، على أرضية الملعب البلدي إيبورا معقل فريق إيبار، تابع لايف مباراة الفريق الكتالوني علي رابط الأسطورة LIV7HD.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق BRCHELONA مباراة اليوم ضد EIBAR بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع : جان كلير توديبو ، كليمو لونجليه ، جوردي ألبا و نيلسون سيميدو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج ، سيرجي بوسكيتس ، أرثور ميلو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان و لويس سواريز.

سيكون البث التليفزيوني لمباراة برشلونة ضد إيبار اليوم السبت 19 – 10 – 2019 متاح عبر قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS الرياضية القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوريات العالمية، ويمكنكم متابعة بث مباراة برشلونة اليوم علي قناة بي إن سبورتس HD2 بتعليق عربي مميز، كما يمكنكم متابعه بث مباشر YALLA SHOOT علي روابط البث المتوفرة على موقعنا الخليج 365 الرياضي تناسب جميع السرعات KORA4HD.