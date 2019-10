اونلاين | كورة لايف TODAY Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS NOW بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف TODAY Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS NOW بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إيبار، اليوم، السبت، في تمام الواحدة ظهرا، على الملعب البلدي إبوروا ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني. بث مباشر مباراة برشلونة و إيبار في الدوري الإسباني ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصة الضغط على ريال مدريد في جدول ترتيب الدروي الإسباني بينما يطمح إيبار في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره. Advertisements مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 16 نقطة، خلف غرناطه الثاني برصيد 17 نقطة وريال مدريد المتصدر بـ18 نقطة ، بينما يحتل فريق ايبار المركز الرباع عشر برصيد 9 نقاط فقط. مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، ليجانيس مغ خيتافي.

