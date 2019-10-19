ساعة روليكس تضع أليكس فيرجيسون في مرمى الاتهام بالرشوة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يعد الاسكتلندي أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبرز مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكثرهم خبره بـ”البريميرليج”، إلا أن ما حدث مؤخرا يدعو للاستغراب.
وبحيب “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “ميرور” البريطانية” قال أحد وكلاء لاعبي كرة القدم، يدعى جوزيبي باليارا، في تصريحات له: إنه قدم قبل سنوات رشوة للمدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، الاسكتلندي أليكس فيرجيسون، مقابل خسارة فريقه لإحدى المباريات.
باليارا، الذي يتم التحقيق معه حاليا في قضايا رشاوي، زعم أنه أهدى ساعة “روليكس” تبلغ قيمتها نحو 30 ألف جنيه إسترليني لفيرجيسون، مقابل ترتيب الأخير نتيجة إحدى المباريات في دوري أبطال أوروبا.
جوزيبي باليارا، اتهم أيضا المدرب السابق لمانشستر يونايتد، باستخدام مخططات مختلفة، للحصول على نسب من الصفقات التي يبرمها اليونايتد.
فيرجيسون، كان قد تولى مسئولية تدريب مانشستر يونايتد بين العامين 1986 و2013، وتوج مع الفريق بـ13 لقبا في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ألقاب أخرى في بطولات محلية وقارية.
المدرب الاسكتلندي فيرجيسون البالغ حاليا 78 عاما، كان قد أعلن اعتزاله التدريب مباشرة بعد رحيله عن اليونايتد.
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