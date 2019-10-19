ساديو ماني: عملت في الحقول ولم أذهب للمدرسة ولا أحتاج لسيارات فيراري.. أريد مساعدة الفقراء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى دائما النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى تقديم كل العون والمساعدة والأعمال الخيرية لفقراء بلده الذين هم في احتياج إلى المساعدات.

اللاعب الدولي السنغالي تحدث في آخر ظهور إعلامي له عن ماضيه الاجتماعي الصعب، واعترف بأنه بعد المعاناة التي مر بها في طفولته، لا يحتاج أن يعيش الآن في رفاهية على غرار أغلب نجوم الرياضة لكي يكون سعيدا.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد شدد لاعب “الريدز” على أنه غير مهتم بالكماليات في حياة لاعب كرة القدم، وأن ما يهمه هو مساعدة الناس، والفقراء في وطنه السنغال.

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ماني قال: لماذا أحتاج لعشر سيارات من طراز فيراري، وعشرين ساعة من الألماس، وطائرتين؟.. ماذا ستفعل هذه الأشياء بالنسبة لي والعالم بأسره؟ لقد عانيت من الجوع، واشتغلت في الحقول الزراعية، ولعبت كرة القدم حافي القدمين، ولم أذهب إلى المدرسة.

ساديو أضاف: لديّ اليوم فرصة لمساعدة الناس، لقد بنينا المدارس والملاعب، ونوفر الملابس والأحذية والطعام للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وأنا أفضل أن يحصل أصدقائي ومواطني بلادي على القليل مما أملك.