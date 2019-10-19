بعدما خيانتها له.. ماكسي لوبيز يهين زوجة ماورو إيكاردي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز، أنه سامح مواطنه وصديقه السابق ماورو إيكاردي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد المشاكل التي اندلعت بينهما على خلفية زواج الأخير من زوجة لوبيز السابقة واندا نارا.

لوبيز قال في تصريحاتت مع راديو “FM Club 947” : ليست لديّ مشاكل مع أحد، كل ما أريده من حياتي في الوقت الراهن، إضافة إلى كرة القدم، هو البقاء إلى جانب أولادي ومنحهم السعادة، ما حصل هو صفحة وطويتها، والأمر لا يؤثر عليّ الآن.

اللاعب أضاف: لقد اخترت أن أكون سعيدا، في ذلك الوقت فشلت في حياتي الزوجية، لكن كان عليّ أن أبقى إلى جانب أولادي، مع الطاقات الإيجابية كل شيء يصبح سهلا في هذه الحياة.

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لوبيز، مهاجم فريق كروتوني الإيطالي، كتب “تغريدة” عبر حسابه في “إنستجرام” قال فيها: أنا لا أكتفي بمسامحة ماورو، ولكن أيضا أشكره على أنه أبعد واندا عني.

واندا نارا ردت على ما قاله لوبيز، حيث كتبت على حسابها أيضا على “إنستجرام”: الاحترام مثل المال.. يمكنك أن تطلبه، ولكن الأفضل أن تكسبه.

القصة بدأت حين كان كل من لوبيز وإيكاردي زميلين في صفوف سامبدوريا، وحينها كانت واندا نارا مرتبطة بلوبيز لكنها خانته مع زميله، ليحدث الانفصال بين واندا وماكسي لوبيز، ويباشرا إجراءات الطلاق في 2013.

إيكاردي تزوج من واندا بعد 5 أشهر فقط من طلاقها، وهو ما سبب صدمة كبيرة لماكسي لوبيز، لتتحول صداقة اللاعبين إلى عداوة استمرت طويلا.