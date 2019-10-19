المصارع جون جونز يعترف بتحرشه بنادلة في ملهى ليلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقر المصارع الأمريكي جون جونز، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، باعترافه بقيامه بتصرف غير لائق تجاه نادلة في ملهى ليلي.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فقد لفتت نادلة انتباه جونز في ملهى ليلي، في أبريل الماضي، فقام بمضايقتها والتحرش بها، ونتيجة ذلك رفعت الفتاة دعوى قضائية ضد المقاتل.

Advertisements

المحكمة، وبعد أن أقر جونز بأنه مذنب، قررت وضعه تحت الاختبار لفترة 90 يوما، على ألا يخالف القانون أو يتناول الكحول أو المخدرات، وعدم الذهاب إلى ذلك الملهى، مع دفع جميع تكاليف المحكمة.

جون جونز خاض 27 نزالا، حقق خلالها 25 انتصارا، منها 10 بالضربة القاضية.

كان جونز قد علق من قبل على خسارة منافسه كورمييه وخسارته المؤلمة أمام النجم ستيبي ميوسيتش، بالضربة القاضية الفنية في الجولة الرابعة من النزال، ليفقد لقب وزن الثقيل ويذهب إلى خصمه.. حيث كتب جونز تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أشاد فيها بما فعله ستيبي في عدوه اللدود.