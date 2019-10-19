حبيب نورمحمدوف يصارع الأمواج.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل الفنون القتالية UFC، في مقطع فيديو يصارع الأمواج للتدريب بقوة والاستعداد للمباريات.

صديق نورمحمدوف نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ظهر فيه حبيب وهو يسبح ضد التيار في نهر روسي في المياه الباردة.

صديق حبيب علق على مقطع الفيديو قائلاً: إنه النهر كان باردًا للغاية، ولكن على الرغم من درجة الحرارة لم يتردد بطل UFC ومضى لإطلاق تحذير لتوني فيرغسون، قائلاً إن توني يجب أن يكون حذرًا.

حبيب وكذلك رئيس UFC كان قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أن الخصم المقبل لبطل UFC للوزن الخفيف هو المقاتل النجم توني فيرجسون.

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وفي كل مرة كان المقاتلان على وشك مواجهة بعضهما البعض، لسبب أو لآخر، لم يحدث ذلك، حيث تم إلغاء ثلاث معارك سابقًا.

يشار إلى أن بطل الوزن الخفيف في اتحاد UFC حبيب نورمحمدوف، كان قد تصدر عناوين الصحف مؤخرا عندما تغلب على داست بورييه.

كانت مجموعة من الشباب قد أقدمت على سرقة مجسم من الورق المقوى للروسي حبيب نورمحمدوف، من أحد المتاجر في العاصمة الروسية موسكو.