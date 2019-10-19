سيرجيو أجويرو يتعرض لحادث سيارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لحادث سيارة قبل انطلاق تدريب فريقه، حيث يستعد ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديفيد جاريدو “مقدم برامج سكاي نيوز” أكد أن اللاعب سيرجيو أجويرو لم يصاب بأي أذى، بعد تعرضه لحادث تصادم صغير.

جاريدو قال: لحسن الحظ لم يتعرض المهاجم الأرجنتيني لأي أذى، وتوجه نحو تدريبات فريقه، وشارك بشكل طبيعي، دون الحاجة لفحوصات طبية.. تم وصف الحادث بالصغير، وأجويرو أبلغ مسئولي مانشستر سيتي به، ولكنه لا يحتاج إلى فحص طبي من قبل الجهاز الطبي للفريق.

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وأظهرت صور في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي الأضرار التي لحقت بالإطار الأمامي الأيمن للسيارة التي كان أجويرو يستقلها.

أجويرو لم يكن بحاجة لتلقي علاج طبي كما شارك في المران استعدادا لمواجهة كريستال بالاس صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.

يشار إلى أن اللاعب سجل 8 أهداف في 8 مباريات في الدوري مع فريق المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم ويتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي.