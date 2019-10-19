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يواجه غدا فريق برشلونة نظيره ايبار فى إطار الجولة التاسعة من بطولة الدورى الاسبانى "ليجا" ، فى الواحدة ظهرا على ملعب البلدى ابوروا

مشاهدة مباراة برشلونة وايبار اليوم السبت 19-10-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع

وكان قد أعلن نادى برشلونة اليوم الجمعة، فى بيان رسمى حول تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد التى كان من المقرر إقامتها 26 أكتوبر الجارى بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الاسبانى "الليجا". ،

وأكد بيان الإدارة رفضها لنقل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، موضحاً أن الإدارة كانت ترغب فى إقامة المباراة بالموعد المحدد على ملعب "كامب نو".

مشاهدة مباراة برشلونة وايبار اليوم السبت 19-10-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع

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وكان فريق برشلونة قد وصل إلى مدينة فيتوريا، وذلك من أجل خوض مواجهة إيبار غدا ، ويغيب عن اللقاء الفرنسى عثمان ديمبيلى للايقاف بعد طرده فى مواجهة إشبيليه الأخيرة.

ويحتل برشلونة المركز الثانى فى جدول ترتيب الليجا برصيد 16نقطة فيما يأتى إيبار فى المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط.

مشاهدة مباراة برشلونة وايبار اليوم السبت 19-10-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع

واصل فريق برشلونة استعداداته لخوض مواجهة إيبار ظهر غد فى إطار مباريات الجولة التاسعة من الدورى السعودى للمحترفين.

تدريبات برشلونة