شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة برشلونة وايبار اليوم السبت 19-10-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع والان مع التفاصيل
يواجه غدا فريق برشلونة نظيره ايبار فى إطار الجولة التاسعة من بطولة الدورى الاسبانى "ليجا" ، فى الواحدة ظهرا على ملعب البلدى ابوروا
مشاهدة مباراة برشلونة وايبار اليوم السبت 19-10-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع
وكان قد أعلن نادى برشلونة اليوم الجمعة، فى بيان رسمى حول تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد التى كان من المقرر إقامتها 26 أكتوبر الجارى بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الاسبانى "الليجا". ،
وأكد بيان الإدارة رفضها لنقل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، موضحاً أن الإدارة كانت ترغب فى إقامة المباراة بالموعد المحدد على ملعب "كامب نو".
مشاهدة مباراة برشلونة وايبار اليوم السبت 19-10-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع
وكان فريق برشلونة قد وصل إلى مدينة فيتوريا، وذلك من أجل خوض مواجهة إيبار غدا ، ويغيب عن اللقاء الفرنسى عثمان ديمبيلى للايقاف بعد طرده فى مواجهة إشبيليه الأخيرة.
ويحتل برشلونة المركز الثانى فى جدول ترتيب الليجا برصيد 16نقطة فيما يأتى إيبار فى المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط.
مشاهدة مباراة برشلونة وايبار اليوم السبت 19-10-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع
واصل فريق برشلونة استعداداته لخوض مواجهة إيبار ظهر غد فى إطار مباريات الجولة التاسعة من الدورى السعودى للمحترفين.
تدريبات برشلونة
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة برشلونة وايبار اليوم السبت 19-10-2019 بث مباشر اون لاين بدون تقطيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.