شكرا لقرائتكم خبر عن تألق مصري في البطولة العربية للبلياردو بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت مصر نتائج مميزة في البطولة العربية للبلياردو المقامة في شرم الشيخ، حيث حصدت العديد من الميداليات منذ انطلاق المنافسات 15 أكتوبر.
ويشارك في البطولة 12 دولة هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت والأردن ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والعراق، فضلًا عن مصر.
وتوج الفريق المصري للبلياردو الفرنسي بذهبية الفرق، ومثّل الفريق كل من سامح سيدهم ورياض نادي وهشام سعد، وحصل فريق الأردن على الفضية وفريق مصر «ب» على البرونزية مناصفة مع لبنان.
كما حصل البطل المصري سامح سيدهم على ذهبية الفردي، والمصري هشام سعد على الميدالية الفضية، والمصري محمد أيمن على البرونزية، والأردني ناصر عواد على البرونزية.
وانتهت مسابقات السنوكر بحصول البطل المصري محمود الهريدي على الميدالية الذهبية، ومينا ملاك على الفضية، ويزن الحداد من سوريا وسيف ياسر من مصر على البرونزية.
وانتهت مسابقات فرق الماستر في السنوكر بفوز الإمارات «١» بالذهبية، والإمارات «٢» بالفضية، ومصر «١» ومصر «٢» بالميدالية البرونزية، كما حصل اللاعب المصري فادي حمودة على برونزية فردي البوول ٨ كرات، وحصلت الكويت على الذهبية والفضية.
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