شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يمازح «زملكاوي»: «لو أهلاوي أتصور معاك صورتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، شابًا من مشجعي نادي الزمالك، خلال تواجده بمنطقة البوليفارد الترفيهية، طلب التقاط صورة معه.

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ونشر «آل الشيخ» فيديو له برفقة الشاب بعد التقاط الصورة معه، وكتب: «زملكاوي في البوليفارد وقلت ليه لو أهلاوي أتصور معاك صورتين».

وتواصلت الاحتفالات في البوليفارد، الجمعة، ضمن فعاليات «موسم الرياض»، الحدث الترفيهي الأضخم في المملكة العربية السعودية، حيث أحيا تامر حسني ونانسي عجرم حفلًا كبيرًا، وسط الآلاف من الحضور.