مفاجأت في قائمة ريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني

السبت 19 أكتوبر 2019

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ريال مايوركا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة.



وشهدت القائمة غياب البلجيكي إيدين هازارد، والذي رزق بطفله الرابع صباح اليوم وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وشهدت القائمة العديد من الغيابات مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.

وضمت القائمة 19 لاعبا هم:

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حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.