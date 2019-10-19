شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر عودة الخطيب لتجديد عقود إكرامي وعاشور وفتحي وسليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو النادي الأهلي عرض التجديد لرباعي الفريق حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان ، والذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لهم التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر مطلع داخل ادارة الأهلي أن ملف التجديد لقادة الفريق الأربعة ينتظر عودة محمود الخطيب رئيس النادي والذي يغيب في هذه الفترة لمروره بوعكة صحية شديدة.

وأجرى الخطيب عملية حقن بالظهر بمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من الآلام القاسية في الظهر التي انتابت رئيس النادي في الفترة الأخيرة وهي المرة الثانية التي يخضع فيه لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادي إجراء عملية جراحية جديدة في ألمانيا.

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وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تحاول استغلال فترة توقف الدوري المصري المقبلة لإنجاز مهمة التجديد للرباعي.

وترى إدارة الأهلى أن إنهاء ملف تمديد تعاقد الرباعي أمرا ملحاً حاليا باعتبارهم أصحاب خبرات كبيرة يستفيد منها الجيل الحالي، بالإضافة إلى الحفاظ على مسيرة الفريق الناجحة خلال الفترة الحالية ومنع تكرر أزمة عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق، والتى بدأت بتوقيعه لنادي الزمالك قبل أن يجدد للقلعة الحمراء ويتم الاستغناء بعدها ليستقر به الحال في النهاية داخل نادي بيراميدز.

ولم يحصل إكرامى وعاشور على فرصة المشاركة كأساسين تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى خلال المباريات التي لعبها الفريق في الدوري حتى الآن، في حين يحل وليد سليمان بديلا في معظم اللقاءات، ونفس الحال لأحمد فتحي الذي يشارك بالتبادل مع محمد هانى.