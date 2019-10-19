شكرا لقرائتكم منتخب مصر يطمئن ثلاثي الأهلي على مقاعدهم مع الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو الجهاز الفني لمنتخب مصر مكالمات مع ثلاثي الأهلي محمد هاني ومروان محسن ورامي ربيعة، أكدوا لهم خلالها أنهم تحت منظار المنتخب خلال الفترة القادمة بشرط المشاركة المنتظمة مع الفريق الأحمر.

يذكر أن ثلاثي الأهلي الدولي غاب عن معسكر المنتخب الوطني السابق، إلا أنهم لا زالوا يملكون الفرصة في العودة بحسب حديث مدربي المنتخب معهم.

ويربط الجهاز الفني للمنتخب بين عودة مروان محسن وشفائه من كسر عظمة الوجه الذي تعرض له مؤخرا وسيتسبب في غيابه عن الملاعب لقرابة الـ4 أسابيع من الآن.

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وحدد حسام البدرى 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة أن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل.

كان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على استاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.