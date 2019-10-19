شكرا لقرائتكم العشري: حرس الحدود يفتقد ميزة الفوز على ملعبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود أن فريقه يفتقد ميزة الفوز على ملعبه منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز رافضاً فكرة التفكير فى الصفقات الشتوية بالوقت الحالى .

قال العشرى فى مداخلة هاتفية مع قناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو: "تعادلنا مع وادى دجلة وطنطا ولم نستطع تحقيق الفوز على ملعبنا بالمكس وأتمنى أن يتخلص الفريق من هذا الأمر السلبى للغاية".

ويضيف العشرى: "طالبت اللاعبين بإغلاق صفحة الفوز على الإسماعيلى والتركيز فى مواجهة الاتحاد السكندرى التى أراها مباراة صعبة للغاية فى ظل قوة زعيم الثغر هذا الموسم".

وتابع المدير الفنى لحرس الحدود:عمرو الحلوانى استعاد فورمته الفنية والبدنية مع فريقى وأتوقع استمرار تألقه فى المباريات المقبلة للمسابقة".

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ويضيف العشرى: "ليس هناك مجال للتفكير حالياً فى إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

يذكر أن عمرو الحلوانى لاعب حرس الحدود تصدر قائمة هدافى المسابقة بالتساوى مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، ورمضان صبحى لاعب الأهلى برصيد 3 أهداف.

حرس الحدود حقق انتصاره الثالث على التوالى على الإسماعيلى فى الدورى وبنفس النتيجة أيضا، هدف مقابل لا شيء.