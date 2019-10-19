شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبرئ ساحته من أزمة تأجيل القمة في بيان منتظر للرد على الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتحاد الكرة ينوي رفع المسئولية عن كاهله في البيان الذي سيصدره لتوضيح الموقف بشأن تأجيل اللقاء لأنه قرار أمني يجب احترامه، بجانب التأكيد على أن موافقات الأمن لإقامة المباراة في أي ملعب مسؤولية الأندية في المقام الأول وفقا للوائح المنظمة للبطولة. كان الأهلى أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية و رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق و تأزم للموقف.

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