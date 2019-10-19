شكرا لقرائتكم خبر عن الكفة متعادلة بين الزمالك وعماد النحاس قبل مواجهة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عماد النحاس، المدير الفنى لنادى المقاولون العرب، لخوض مواجهته السادسة فى سجله التدريبى أمام نادى الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم، على ملعب السلام، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وعلى مدار تاريخه سجله التدريبى والذى انطلق من نادى أسوان الذي عاد إلى الأضواء والشهرة على يد نجم الأهلي السابق، سبق لعماد النحاس أن واجه القلعة البيضاء فى خمس مناسبات، فاز فى واحدة وخسر مثلها، وتعادل فى ثلاثة، كان آخرها بالدور الثانى من دوري الموسم الماضي عندما أفقد الزمالك نقطتين ثمينتين فى صراع صدارة الدورى العام الذى توج به النادي الأهلي للمرة الـ 41 فى تاريخه.

المواجهة الأولى

الدور الأول لموسم 2015 - 2016 ، كان عماد النحاس يقود فريق أسوان في سنة أولى دورى ممتاز بعد العودة من المظاليم، واستطاع النحاس أن يقود أبناء الجنوب لتحقيق التعادل السلبى.

المواجهة الثانية

جاءت المواجهة الثانية فى الدور الثانى لموسم 2015 - 2016 مع فريق أسوان أيضاً، وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف.

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المواجهة الثالثة

فى موسم 2016 - 2017 بالدور الثانى لمسابقة الدورى العام مع فريق الشرقية، وحقق عماد النحاس مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدف دون رد.

المواجهة الرابعة

فى موسم 2017 - 2018 بالدور الأول لمسابقة الدورى العام، تعادل عماد النحاس التعادل مرة أخرى مع الزمالك 1/1 عندما كان يدرب الرجاء.

المواجهة الخامسة

كانت فى الدور الثانى من دورى الموسم الماضي وتعادل المقاولون بقيادة النحاس مع الزمالك بهدفين لكل منهما، حيث كان المقاولون سببًا فى تأخر الزمالك فى ترتيب الدورى الذى تُوج به المارد الأحمر للمرة رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء.