شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسؤولو اللجنة الخماسية اتحاد الكرة بياناً لإصداره خلال الساعات المقبلة، للرد على بيان النادى الأهلى الذى أصدره مؤخراً، وتحديداً بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى كان محددا لها اليوم السبت.



ويرغب اتحاد الكرة فى البيان التأكيد أنه غير مسؤول عن تأجيل اللقاء لأنه قرار أمنى يجب احترامه، بجانب التأكيد على أن موافقات الأمن لإقامة المباراة فى أى ملعب مسؤولية الأندية فى المقام الأول، وفقاً للوائح المنظمة للبطولة.

وكان الأهلى أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى البيان ذاته وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية ورفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية، وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق وتأزم للموقف.