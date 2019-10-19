شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى لـ تايم سبورت: نسعى للفوز على الاتحاد ولا أفكر فى صفقات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، أن فريقه يفتقد ميزة الفوز على ملعبه منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز رافضاً التفكير فى الصفقات الشتوية بالوقت الحالى .

وقال العشرى، فى مداخلة هاتفية مع قناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو، "تعادلنا مع وادى دجلة وطنطا ولم نستطع تحقيق الفوز على ملعبنا بالمكس، وأتمنى أن يتخلص الفريق من هذا الأمر السلبى للغاية".

وأضاف العشرى، "طالبت اللاعبين بإغلاق صفحة الفوز على الإسماعيلى والتركيز فى مواجهة الاتحاد السكندرى التى أراها مباراة صعبة للغاية فى ظل قوة زعيم الثغر هذا الموسم ."

وتابع المدير الفنى لحرس الحدود، "عمرو الحلوانى استعاد فورمته الفنية والبدنية مع الفريق، وأتوقع استمرار تألقه فى المباريات المقبلة."

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وأكد العشرى أنه ليس هناك مجال للتفكير حالياً فى إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتصدر عمرو الحلوانى لاعب حرس الحدود قائمة هدافى الدورى بالتساوى مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، ورمضان صبحى لاعب الأهلى برصيد 3 أهداف.

حرس الحدود حقق انتصاره الثالث على التوالى على الإسماعيلى فى الدورى وبنفس النتيجة أيضا، هدف مقابل لا شىء.