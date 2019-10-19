ثلاثى الأهلي تحت منظار المنتخب قبل معسكر نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ثلاثى الأهلى محمد هانى ومروان محسن ورامى ربيعة مكالمات هاتفية من أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، أكدوا خلالها أنهم تحت منظار المنتخب خلال الفترة المقبلة بشرط المشاركة المنتظمة مع الفريق الأحمر.

وغاب الثلاثى الدولى عن معسكر المنتخب الوطنى السابق، إلا أنهم مازالوا يملكون الفرصة فى العودة بحسب حديث مدربى المنتخب معهم. Advertisements ويربط الجهاز الفنى للمنتخب بين عودة مروان محسن وشفائه من كسر عظمة الوجه الذى تعرض له مؤخرا وتسبب فى غيابه عن الملاعب لقرابة الـ4 أسابيع من الآن. وحدد حسام البدرى 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر الفراعنة استعداداً لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة أن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل. كان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على استاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.

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