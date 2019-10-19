شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو منسى يتحدى رنيم الوليلى ورامى عاشور استعدادا لبطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب عمرو منسى، مدير بطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها الأهرامات خلال الفترة بين 24 أكتوبر الجارى إلى الأول من نوفمبر المقبل، لتحدى نور الشربينى المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش ورامى عاشور بطل العالم السابق ورنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة المصنفة الأولى عالميا، وحسين أباظة.

والتحدى عبارة عن تنطيق الكرة على مضرب الاسكواش عشر مرات دون أن تسقط.

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وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة العالم بحوالى 430 ألف دولار فيما تقام على هامش بطولة العالم بطولة أخرى للرجال تصنف بالفئة البلاتينية وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة 185 ألف دولار.

وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.

وتسعى نور الشربينى لاستعادة مكانتها فى صدارة تصنيف السيدات والذى انتزعته منها رنيم الوليلى فى ديسمبر الماضى، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا.