شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: نثق فى قدرة اللجنة الخماسية على تفادى أخطاء الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن إدارة الفريق السكندرى والجهاز الفنى للفريق، بقيادة حسام حسن، تكن كل الاحترام والتقدير للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

وقال عامر، عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، "نادى سموحة مجلس إدارة وجهاز فنى يكن كل الاحترام والتقدير للجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم ولا تعنى بآرائها عن مواعيد المباريات والملاعب المقام عليها المباريات غير تأكيدها على تفادى أخطاء الدورى العام السابق".

وأضاف رئيس سموحة، "ولكننا نحترم قرارات اللجنة الخماسية ونلتزم بها ونساعدها على أداء مهامها على أفضل وجهة، وكلنا ثقة فيما هو قادم من أجل تقدم كرة القدم المصرية".

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وكان سموحة قد تعادل فى مباراة الجولة الرابعة أمام بيراميدز بدون أهداف ليرفع الفريق السكندرى رصيده إلى خمس نقاط.