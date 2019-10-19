شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الخسارة أمام المقاولون فى الدوري منذ 6391 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المقاولون العرب تحديا جديدا عندما يلتقى الزمالك فى الثامنة مساءً بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تم تقديم موعدها لتقام اليوم بدلاً من مباراة أسوان التى كان من المقرر إقامتها الخميس الماضى.

أول مواجهة جمعت الفريقين فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة من الدورى الممتاز موسم (1978-1979)، وانتهت بفوز المقاولون العرب بنتيجة 3-1 سجل للذئاب (عبودة - حمدى نوح - مجدى كامل)، وأحرز هدف الأبيض (عبد الرحيم محمد).

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بينما أكبر انتصار حققه المقاولون على الفارس الأبيض كان بنتيجة (4-2) فى السوبر المصرى عام 2004.

الطريف في الأمر أن الزمالك لم يتذوق طعم الخسارة على يد ذئاب الجبل منذ 17 عاماً فى بطولة الدوري العام وما يعادل 6391 يوماً، حيث كان الفوز الأخير للمقاولون على الزمالك بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعتهما يوم 20 أبريل 2002، سجل ثنائية المقاولون العرب كل من سامح يوسف و ممدوح عبد الحي.