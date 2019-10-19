شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في قائمة ريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ريال مايوركا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة.
وشهدت القائمة غياب البلجيكي إيدين هازارد، والذي رزق بطفله الرابع صباح اليوم وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وشهدت القائمة العديد من الغيابات مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
وضمت القائمة 19 لاعبا هم:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.
خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.
خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، وإيسكو.
خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأت في قائمة ريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.