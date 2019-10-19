شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق منافسات الدورى الايطالي من جديد والان مع التفاصيل

تعود منافسات الكالتشيو، اليوم مجددًا بثلاث لقاءات بعد غياب دام لمدة 13يومًا بسبب التوقف الدولي، بالفترة السابقة.

البداية من العاصمة الإيطالية روما بملعب الأوليمبيكو، ويحل صاحب المركز الثالث اتالانتا ضيفًا ثقيلًا علي لاتسيو صاحب المركز السادس ، بينما يستضيف نابولي على ملعبه وسط جمهوره فريق هيلاوس فيرونا الصاعد حديثا هذا الموسم.

المواجهات الخمسة الأخيرة بين أطراف الجولة في مسابقة الدورى الإيطالي جاءت كالتالي :-

لاتسيو واتالانتا

فاز أتلانتا علي لاتسيو في مباراتين بينما فاز لاتسيو في واحدة وتعادل الفريقان مرتان

نابولي وهيلاوس فيرونا

حقق نابولي الإيطالي أربع انتصارات من أصل خمس مباريات خاضها أمام الصاعد حديثا هيلاوس فيرونا ،بينما فاز هيلاوس فيرونا على أبناء الجنوب في مباراة وحيدة.

اليوفنتوس و بولونيا Advertisements

اكتساح تام لصالح السيدة العجوز امام بولونيا، انتصر اليوفنتوس في الخمس مباريات الأخيرة التي جمعت بينهما في السيري أ

جدول ترتيب فرق المواجهات المباشرة :-

لاتسيو واتالانتا

يحتل نسور العاصمة لاتسيو المركز السادس برصيد 11نقطة بينما يحتل فرسان بيرجامو اتالانتا المركز الثالث برصيد 16نقطة.

نابولى وهيلاوس فيرونا

يحتل نابولي المركز الرابع برصيد13 نقطة بينما يحتل الضيوف هيلاوس المركز العاشر برصيد 9نقاط.

اليوفنتوس و بولونيا

يحتل اليوفنتوس المركز الأول برصيد19 نقطة بينما يحتل بولونيا المركز الحادى عشر برصيد 9نقاط .