شكرا لقرائتكم إصابة عمرو جمال بشد في الخلفية ويغيب أسبوعين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين وبالتالى تأكد غيابه عن باقى مواجهات المنتخب العسكرى حال استكماله لمشواره فى البطولة
كان عمرو جمال قد تعرض للإصابة فى مباراة عمان بالجولة الثانية للبطولة والتى خسرها المنتخب بهدف دون رد ودفع سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق بحسام باولو بديلا له فى الشوط الاول .
وتقرر أن يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى الحادية عشرة صباح غداً الاحد بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية، فيما يلاقى المنتخب العمانى نظيره اليونانى فى نفس اليوم.
ومن المقرر أن يؤدى اللاعبين الاساسين تدريبات استشفائية اليوم السبت على أن يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً .
ويتصدر المنتخب العمانى المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على كندا برباعية دون رد ثم على منتخب مصر بهدف دون رد.
فيما يحل المنتخب اليونانى ثانياً برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع منتخب مصر سلبياً ثم فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل المنتخب المصرى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع اليونان ثم الخسارة من عمان.
فيما يقبع المنتخب الكندى فى المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من عمان برباعية ثم الخسارة من اليونان بهدفين مقابل هدف.
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