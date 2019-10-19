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شكرا لقرائتكم سموحة: كلنا ثقة في اللجنة الخماسية ونساعدها على أداء مهامها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف رئيس سموحة: ولكننا نحترم قرارات اللجنة الخماسية ونلتزم بها ونساعدها علي اداء مهامها علي افضل وجه وكلنا ثقة فيما هو قادم من اجل تقدم كرة القدم المصرية.
كان سموحة قد تعادل في مباراة الجولة الرابعة أمام بيراميدز سلبياً ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى خمس نقاط.
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