شكرا لقرائتكم سموحة: كلنا ثقة في اللجنة الخماسية ونساعدها على أداء مهامها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على أن إدارة ناديه والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، تكن كل الاحترام والتقدير للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

علق عامر عبر حسابه الشخصي على حسابه عبر موقع فيس بوك: نادي سموحة مجلس ادارة وجهاز فني يكن كل الاحترام والتقدير للجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم ولا تعني بارائها عن مواعيد المباريات والملاعب المقام عليها المباريات غير تأكيدها علي تفادي اخطاء الدوري العام السابق.

أضاف رئيس سموحة: ولكننا نحترم قرارات اللجنة الخماسية ونلتزم بها ونساعدها علي اداء مهامها علي افضل وجه وكلنا ثقة فيما هو قادم من اجل تقدم كرة القدم المصرية.

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كان سموحة قد تعادل في مباراة الجولة الرابعة أمام بيراميدز سلبياً ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى خمس نقاط.